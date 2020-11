Afghanistan, sempre più attentati. “Gli Usa si ritirano? Allora vincono i talebani. Contro il terrorismo abbiamo bisogno anche della Nato” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 28 novembre è stata una domenica di sangue in Afghanistan. Almeno 34 persone sono rimaste uccise in due distinti attentati suicidi. Uno, avvenuto nella provincia orientale di Ghazni, dove l’attentatore a bordo di un veicolo militare pieno di esplosivo si è fatto saltare in aria nei pressi di una base militare dell’esercito afghano. Trentuno soldati rimasti uccisi e 24 feriti. L’altro, è avvenuto a Zabul, provincia meridionale dell’Afghanistan. Tre morti e 23 feriti, tra cui alcuni bambini. Secondo fonti militari sentite da Al Jazeera, l’obiettivo dell’attacco di Zabul era il convoglio del capo del consiglio provinciale Attajan Haqbayat, sopravvissuto all’attentato. Nonostante i buoni propositi manifestati all’indomani della firma dell’Accordo di Doha fra Stati Uniti e talebani dello scorso 29 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 28 novembre è stata una domenica di sangue in. Almeno 34 persone sono rimaste uccise in due distintisuicidi. Uno, avvenuto nella provincia orientale di Ghazni, dove l’attentatore a bordo di un veicolo militare pieno di esplosivo si è fatto saltare in aria nei pressi di una base militare dell’esercito afghano. Trentuno soldati rimasti uccisi e 24 feriti. L’altro, è avvenuto a Zabul, provincia meridionale dell’. Tre morti e 23 feriti, tra cui alcuni bambini. Secondo fonti militari sentite da Al Jazeera, l’obiettivo dell’attacco di Zabul era il convoglio del capo del consiglio provinciale Attajan Haqbayat, sopravvissuto all’attentato. Nonostante i buoni propositi manifestati all’indomanifirma dell’Accordo di Doha fra Stati Uniti edello scorso 29 ...

Giornata di sangue in Afghanistan. Prima un doppio attacco kamikaze, rivendicato dall'Isis, ha ucciso a Kabul almeno 25 persone: tra loro diversi ...

L’Afghanistan da sgretolare

Terrorizzare la gente, affossare il sistema attuale, con Ghani, e quello futuro, che può imbarcare i talebani. Il programma sfascista dello Stato Islamico del Khorasan in Afghanistan prosegue il (...) ...

