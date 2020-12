Addio a Gabriella Damiani | la regina dei gioielli di Valenza morta per Covid

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 novembre 2020)Colombo. Il mondo deipiange la morte, avvenuta ieri, del volto storico, assieme al marito Damiano scomparsi molti anni fa, di. Un’altra vittima del, che non risparmia nessuno.ha combattuto a lungo la sua battaglia contro il Coronavirus, ma non ce l’ha fatta. La storia deiè quella di una famiglia italiana fortemente legata alla tradizione e alla passione per l’arte orafa.nasce aPo, nel 1924, nel cuore del distretto orafo, fondata dal capostipite Enrico. Grazie alla sua abilità di maestro orafo, Enrico diventa in breve tempo ilere a cui si rivolgono le grandi ...