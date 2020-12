A Shanghai il maxi-evento che sfida il coronavirus | 9mila corridori partecipano alla maratona internazionale – Video

(Di lunedì 30 novembre 2020) Circa 9 milahanno partecipato domenica 29 novembredi, unraro in tempo di Covid. Alcuni atleti, come si vede dalle immagini, hanno partecipato indossando mascherine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Circa 9 mila corridori hanno partecipato domenica 29 novembre alla maratona internazionale di Shanghai, un maxi-evento raro in tempo di Covid. Alcuni atleti, come si vede dalle immagini, hanno parteci ...