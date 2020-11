A novembre e dicembre tutte le lavoratrici d' Europa non ricevono lo stipendio È

(Di lunedì 30 novembre 2020) una pazzia? No è la realtà, perch a parità di impiego le donne guadagnano il 16% in meno dei colleghi uomini. Proprio ...

MinisteroSalute : Il Ministro @robersperanza ha firmato l'ordinanza, in vigore da oggi, che rinnova fino al 3 dicembre le misure disp… - marattin : Gli 8 miliardi da spendere entro capodanno vanno utilizzati tutti per rinviare - e se possibile cancellare - le sca… - zingaros76 : RT @DD_Forum: Online il palinsesto dal 30 novembre al 7 dicembre di #OpenForumDD. Un'anticipazione? I conduttori della rassegna stampa dei… - MarYJFuents : RT @TrastevereRM: Novembre ci saluta con una #lunapiena a cui affidiamo tutte le nostre speranze di un Dicembre migliore...che dia una mano… - de_giovannna : RT @TrastevereRM: Novembre ci saluta con una #lunapiena a cui affidiamo tutte le nostre speranze di un Dicembre migliore...che dia una mano… -

Ultime Notizie dalla rete : novembre dicembre

SalernoToday

Imola, 30 novembre 2020 - Ultimi giorni di lavoro in Autodromo per il direttore Roberto Marazzi, che il 3 dicembre chiuderà ufficialmente la propria esperienza professionale all’Enzo e Dino Ferrari, i ...La 30esima edizione di Noir in Festival si terrà dal 1 al 6 marzo 2021 a Milano, ma dal 30 novembre apre i suoi incontri online ai fan. Locandina Noir in ...