Roma, 30 nov – A Natale ci sarà il Blocco degli spostamenti: bisogna restare a casa. A ribadire che quest'anno c'è poco da festeggiare è il ministro della Salute Roberto Speranza: "Deve essere un Natale di sobrietà, siamo dentro l'epidemia molto molto significativa". Ospite a Live Non è la D'Urso su Canale 5, Speranza risponde "penso proprio di sì" a chi gli chiede se il coprifuoco dalle 22 alle 6 sarà valido anche il 24 dicembre e a Capodanno. "E' una norma già vigente e penso che vada confermata ancora. E' una delle norme che ci ha consentito in queste settimane di iniziare quel percorso graduale e faticoso che ci consentirà di piegare la curva. Quindi io penso proprio di sì".

Ultime Notizie dalla rete : Natale restate “A Natale restate a casa”. Blocco spostamenti 20 dicembre-6 gennaio Il Primato Nazionale VERSO IL NATALE – Il ministro Speranza conferma: il coprifuoco resta in vigore anche il 24 dicembre

09:26:27 “Non sarà un Natale come tutti gli altri dobbiamo dire parole di verità". Deve essere un Natale di sobrietà, "siamo dentro l'epidemia molto molto significativa". Così il ministro della Salute ...

"Congeliamo la situazione fino a gennio": il consiglio del viceministro della Salute

Pierpaolo Sileri, viceministro della salute, consiglia caldamente di limitare gli spostamenti a Natale, per evitare un picco dopo le festività.

