A Cosenza scuole aperte. Occhiuto: i ragazzi hanno bisogno di relazioni e patiscono la mancanza di socialità (Di lunedì 30 novembre 2020) Il sindaco Mario Occhiuto (sindaco di Cosenza) attacca i colleghi sindaci che hanno deciso di andare contro le disposizioni nazionali e chiudere le scuole, incluso il collega della confinante Rende. “Chiudere tutto è molto semplice, e in questo periodo rende i sindaci più popolari” attacca Occhiuto su facebook. “In altre città del centro nord più colpite dai contagi i ragazzi continuano ad andare a scuola” rincara la dose il sindaco di Cosenza, il quale osserva che “la scuola è l’unico posto in cui la distanza è rigidamente considerata, l’attenzione degli adulti è alta e i dispositivi (igienizzanti, mascherine) sono continuamente a disposizione”. Da oggi la Calabria è zona arancione quindi tutti i ragazzi fino alla terza media possono tornare a ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 30 novembre 2020) Il sindaco Mario(sindaco di) attacca i colleghi sindaci chedeciso di andare contro le disposizioni nazionali e chiudere le, incluso il collega della confinante Rende. “Chiudere tutto è molto semplice, e in questo periodo rende i sindaci più popolari” attaccasu facebook. “In altre città del centro nord più colpite dai contagi icontinuano ad andare a scuola” rincara la dose il sindaco di, il quale osserva che “la scuola è l’unico posto in cui la distanza è rigidamente considerata, l’attenzione degli adulti è alta e i dispositivi (igienizzanti, mascherine) sono continuamente a disposizione”. Da oggi la Calabria è zona arancione quindi tutti ifino alla terza media possono tornare a ...

