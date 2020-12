' $500 000 di videogiochi sono appena stati buttati da mia madre'

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Un giocatore residente a New York che aveva usato la casa dei suoi genitori per archiviare un'ampia collezione diha subito una perdita spaventosa questa settimana. Il collezionista, un dipendente di J&L Game, un negozio di giochi con sede a New York City, si è reso conto che suaha buttato via una notevole quantità di un'enorme collezione di giochi e hardware che aveva conservato nella sua casa di famiglia. "Qualcuno dovrà morire" ha scherzato il dipendente su Twitter. "Hoscoperto che miaalcuni anni fa ha buttato TUTTI i miei giochi per PS1. 500+ giochi, metà ancora sigillati. Sto per uccidere qualcuno". Secondo l'utente Twitter, "ben più di $ 500.000 in giochi"dall'ultima volta che ha effettuato il check-in ...