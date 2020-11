Zona arancione: a Milano è subito corsa allo shopping natalizio (Di domenica 29 novembre 2020) Milano, 29 novembre 2020 - In Lombardia il semaforo arancione è scattato alla mezzanotte . Tanto è bastato a Milano per tornare la città dello shopping . Nel primo giorno dopo la fine della Zona rossa ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 29 novembre 2020), 29 novembre 2020 - In Lombardia il semaforoè scattato alla mezzanotte . Tanto è bastato aper tornare la città dello. Nel primo giorno dopo la fine dellarossa ...

pfmajorino : La Lombardia in zona arancione e @FontanaPres hai il coraggio di dire 'premiata la nostra serietà'. Se non ci fosse… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - FontanaPres : Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire… - giuseppe_m76 : @lisadagliocchib Ciao Lisa, buon pomeriggio. ??????? Eh, si, lo so, lo so... Tuttavia da oggi qui da me come in altre… - eia58 : RT @over_amsterdam: Ho 8 studenti positivi. Ho colleghi che continuano ad ammalarsi. Stanotte ho contato altre 12 ambulanze. Una mia amica… -