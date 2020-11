Zidane dopo la sconfitta con l'Alaves: "Non me la spiego..." (Di domenica 29 novembre 2020) Zinedine Zidane fa fatica a trovare una spiegazione precisa per l'andamento altalenante del suo Real Madrid. Leggi su feedpress.me (Di domenica 29 novembre 2020) Zinedinefa fatica a trovare una spiegazione precisa per l'andamento altalenante del suo Real Madrid.

CinqueNews : Zidane dopo la sconfitta con l’Alaves: «Non me la spiego» - carlo_nicola : @ReNer044 @juvemyheart @MarzianoAnsioso Meglio infatti Guardiola, preso a pesci in faccia da Simeone, Garcia, Zidan… - vincenzospadola : @ju29roangel Penso che la bellezza della Juventus è che ha avuto giocatori migliori in ogni epoca. Sivori negli ann… - bardo1962 : @ju29roangel Quando arrivarono Charles e Sivori uno dopo l'altro in quel contesto era come oggi prendere Messi e Ro… - lp701724242 : @_firepunch @CarloMartootchy @elkunaguero10 Ah no? Vai a vedere quante partite ha saltato con zidane prima o dopo la champions -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane dopo Zidane dopo la sconfitta con l'Alaves: "Non me la spiego..." Giornale di Sicilia Zidane dopo la sconfitta con l'Alaves: "Non me la spiego..."

Femminicidio a Montauro, donna di Stalettì uccisa sugli scogli dal compagno con 15 coltellate; Dpcm di Natale, verso regioni blindate e ristoranti chiusi: coprifuoco alle 22 pure ...

Real Madrid, Zidane: “Ci manca la costanza di rendimento. Sulla lotta per LaLiga…”

Real Madrid, Zidane: “Ci manca la costanza di rendimento. Sulla lotta per LaLiga…” - Il tecnico parla dopo l’1-2 con l’Alavés ...

Femminicidio a Montauro, donna di Stalettì uccisa sugli scogli dal compagno con 15 coltellate; Dpcm di Natale, verso regioni blindate e ristoranti chiusi: coprifuoco alle 22 pure ...Real Madrid, Zidane: “Ci manca la costanza di rendimento. Sulla lotta per LaLiga…” - Il tecnico parla dopo l’1-2 con l’Alavés ...