Zico su Maradona | «Era generoso A Udine ha allenato la mano de Dios»

(Di domenica 29 novembre 2020) Sulle pagine della Gazzetta dello Sport,ha ricordato Diego Armando. Queste le parole dell’ex stella brasiliana, ex stella del Brasile e dell’se, ha ricordato sulle pagine della Gazzetta dello Sport Diego Armando. Queste le sue parole. NOTIZIA DELLA SUA MORTE – «In Giappone, ero andato a vedere il Kashima di cui sono d.t. Dopo cena, ero a letto e mi ha mandato un sms mio figlio. Dopo l’ultima operazione avevo mandato un messaggio a Diego e ho capito ch’era preoccupato. Qualcosa e? andato storto, l’operazione alla testa era pericolosa, lui era debilitato… Ho chiesto a Dio di confortare familiari e amici e di accogliere la sua anima. Meglio per lui riposare ora che continuare a soffrire». AMICIZIA – «Dopo il Mondiale dell’86 ero infortunato, dovetti operarmi a un ...

