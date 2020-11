Yucatán, per Fincantieri accordo con il governo per un nuovo cantiere navale (Di domenica 29 novembre 2020) Fincantieri ha firmato lo scorso 24 novembre una lettera di intenti (LoI) con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro dello Stato dello Yucatán (Messico) per partecipare alla progettazione e alla realizzazione di un nuovo cantiere destinato alle riparazioni, conversioni e manutenzioni navali. Il sito rientrerà nell’ambito dell’ampliamento e ammodernamento del porto di Progreso, il principale dello Stato, situato a circa 35 chilometri dalla capitale Merida, dove una nuova area sarà destinata interamente ad attività industriali. Fincantieri riceverà la concessione quarantennale per la gestione in esclusiva del nuovo stabilimento. A firmare a distanza l’accordo sono stati il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro dello Yucatán, Ernesto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 novembre 2020)ha firmato lo scorso 24 novembre una lettera di intenti (LoI) con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro dello Stato dello(Messico) per partecipare alla progettazione e alla realizzazione di undestinato alle riparazioni, conversioni e manutenzioni navali. Il sito rientrerà nell’ambito dell’ampliamento e ammodernamento del porto di Progreso, il principale dello Stato, situato a circa 35 chilometri dalla capitale Merida, dove una nuova area sarà destinata interamente ad attività industriali.riceverà la concessione quarantennale per la gestione in esclusiva delstabilimento. A firmare a distanza l’sono stati il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro dello, Ernesto ...

