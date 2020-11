Whatsapp, tre azioni sono molto pericolose: cosa evitare (Di domenica 29 novembre 2020) Tre azioni quotidiane su Whatsapp possono rivelarsi molto pericolose: scopriamo quali sono e come evitarle Whatsapp al giorno d’oggi è l’app di messaggistica istantanea leader al mondo con oltre un miliardo e mezzo di utenti attivi e circa 65 miliardi di messaggi scambiato al giorno (320 milioni al minuto). La piattaforma, di proprietà della Facebook L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Trequotidiane suposrivelarsi: scopriamo qualie come evitarleal giorno d’oggi è l’app di messaggistica istantanea leader al mondo con oltre un miliardo e mezzo di utenti attivi e circa 65 miliardi di messaggi scambiato al giorno (320 milioni al minuto). La piattaforma, di proprietà della Facebook L'articolo proviene da Inews.it.

rearxzayn : @niallvhugs niall e liam forse. Gli altri tre non sanno nemmeno cosa sia whatsapp secondo me - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Valeria Rossi - Tre Parole -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - dariomarchetti7 : RT @ReteSport: ?? #1927OnAr ?? h.17-20 ??@CheccoCasano ?? @dariomarchetti7 Vigilia di #NapoliRoma: indovinate risultato esatto e marcatori… - CheccoCasano : RT @ReteSport: ?? #1927OnAr ?? h.17-20 ??@CheccoCasano ?? @dariomarchetti7 Vigilia di #NapoliRoma: indovinate risultato esatto e marcatori… - ReteSport : ?? #1927OnAr ?? h.17-20 ??@CheccoCasano ?? @dariomarchetti7 Vigilia di #NapoliRoma: indovinate risultato esatto e m… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp tre Whatsapp, tre azioni sono molto pericolose: cosa evitare Inews24 Whatsapp, tre azioni sono molto pericolose: cosa evitare

Whatsapp al giorno d’oggi è l’app di messaggistica istantanea leader al mondo con oltre un miliardo e mezzo di utenti attivi e circa 65 miliardi di messaggi scambiato al giorno (320 milioni al minuto) ...

Informazioni sul Covid anche grazie a WhatsApp

L’Asl ha realizzato un “risponditore automatico” attivo 24 ore su 24 Tre mesi di sperimentazione, poi si deciderà se estendere il servizio ...

Whatsapp al giorno d’oggi è l’app di messaggistica istantanea leader al mondo con oltre un miliardo e mezzo di utenti attivi e circa 65 miliardi di messaggi scambiato al giorno (320 milioni al minuto) ...L’Asl ha realizzato un “risponditore automatico” attivo 24 ore su 24 Tre mesi di sperimentazione, poi si deciderà se estendere il servizio ...