Volley, SuperLega: Perugia torna in testa. Monza ammazza grandi, Modena battuta! Trento-Padova rinviata (Di domenica 29 novembre 2020) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 12ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Va segnalato che Trento-Padova non è andata in scena come da programma perché le due squadre hanno chiesto congiuntamente il rinvio. I veneti si sono comportati da signori e hanno dato una mano ai dolomitici, i quali erano ancora senza palleggiatori perché positivi al Covid-19 (Simone Giannelli ha ringraziato sentitamente gli avversari attraverso un post pubblicato sui suoi canali social). Una bella differenza rispetto a quanto aveva fatto in settimana Vibo Valentia. Perugia ha regolato Vibo Valentia a domicilio per 3-1 (25-23; 27-29, 25-17; 25-22) ed è tornata in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio su ...

