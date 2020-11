Volley, Superlega: Monza scatenata, battuta Modena (Di domenica 29 novembre 2020) Monza-Modena 3-1 (25-14, 21-25, 25-13, 25-22) " Monza si ripete e supera 3-1 Modena come all'andata. Prestazione maiuscola della squadra di Eccheli che domina a muro (17-7) e tiene costantemente il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 29 novembre 2020)3-1 (25-14, 21-25, 25-13, 25-22) "si ripete e supera 3-1come all'andata. Prestazione maiuscola della squadra di Eccheli che domina a muro (17-7) e tiene costantemente il ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega Superlega: Monza scatenata, battuta Modena La Gazzetta dello Sport Pallavolo SuperLega – Monza si ripete: battuta ancora Modena

Se il successo di Monza nel PalaPanini nella prima giornata aveva in un certo senso sorpreso un po’ tutti. Quello odierno è frutto di una partita a lungo dominata dal Vero Volley a spese di una Leo Sh ...

Volley, Superlega 2020/2021: Monza vince in casa contro Modena

La Vero Volley Monza sconfigge per 3-1 (25-14, 21-25, 25-13, 25-22) la Leo Shoes Modena, nel match valido per la prima giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. I brianzoli o ...

