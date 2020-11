Virus in Campania, anche oggi tanti guariti: il bollettino di oggi (Di domenica 29 novembre 2020) Campania. Sono poco più di 2000 i positivi di oggi su oltre 19mila tamponi processati. A rendere noto i dati del bollettino odierno è l’Unità di crisi della regione Campania. anche nella giornata di oggi c’è un elevato numero di persone guarite, 1583. Purtroppo si registrano ancora decessi, 36 negli ultimi giorni. Il bollettino di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 29 novembre 2020). Sono poco più di 2000 i positivi disu oltre 19mila tamponi processati. A rendere noto i dati delodierno è l’Unità di crisi della regionenella giornata dic’è un elevato numero di persone guarite, 1583. Purtroppo si registrano ancora decessi, 36 negli ultimi giorni. Ildi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

