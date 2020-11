Violenza donne, Bonafede: “Il silenzio è complice, abbattere l’omertà” (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA – “Il silenzio è complice, dobbiamo fare di tutto per abbattere l’omertà se vediamo che c’è una situazione che percepiamo come una situazione di rischio”. Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, partecipando a ‘Domenica In‘ su Rai uno. Il guardasigilli si è presentato in trasmissione indossando una mascherina anti-covid con su scritto “Stop alla violenza sulle donne” prodotta all’interno degli istituti penitenziari di Salerno e Santa Maria Capua Vetere in occasione della Giornata internazionale che si è celebrata il 25 Novembre. Leggi su dire (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA – “Il silenzio è complice, dobbiamo fare di tutto per abbattere l’omertà se vediamo che c’è una situazione che percepiamo come una situazione di rischio”. Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, partecipando a ‘Domenica In‘ su Rai uno. Il guardasigilli si è presentato in trasmissione indossando una mascherina anti-covid con su scritto “Stop alla violenza sulle donne” prodotta all’interno degli istituti penitenziari di Salerno e Santa Maria Capua Vetere in occasione della Giornata internazionale che si è celebrata il 25 Novembre.

AnnalisaChirico : I migranti regolarmente residenti in Italia rappresentano l'8,6% della popolazione e secondo gli ultimi dati Istat… - tusiquevales_it : NO alla violenza sulle donne! ?? #TuSiQueVales - LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - LaGio___ : RT @tunneldisco: e intanto Bonafede pubblicizza le mascherine “stop alla violenza sulle donne” sulla Rai ok. - giovcusumano : RT @SI_sinistra: Violenza sulle donne, frasi shock del consigliere della #Lega: 'Aborto maggiore causa di #femminicidi' -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza donne Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il ricordo delle vittime Governo Domenica In, Renato Zero commosso: qual è la sua "ragione primaria"

Renato Zero si commuove a Domenica In ringraziando il suo pubblico. E dice: "E' la ragione primaria". "Oltre questo c'è un silenzio di gratitudine, di conforto, ...

Da vittima ad attivista per dire «no alla violenza»: «Donne, denunciate»

«Dalla violenza si può uscire. Denunciate, così mi sono salvata da quell’inferno». Appare rinata a 39 anni Lucia Caiazza (nella foto, a sinistra, con i capelli ...

Renato Zero si commuove a Domenica In ringraziando il suo pubblico. E dice: "E' la ragione primaria". "Oltre questo c'è un silenzio di gratitudine, di conforto, ...«Dalla violenza si può uscire. Denunciate, così mi sono salvata da quell’inferno». Appare rinata a 39 anni Lucia Caiazza (nella foto, a sinistra, con i capelli ...