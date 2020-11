VIDEO Romain Grosjean esce dalle fiamme! Il pilota avvolto dal fuoco dopo il terribile incidente, è vivo per miracolo (Di domenica 29 novembre 2020) Romain Grosjean è vivo per miracolo dopo il terribile incidente di oggi pomeriggio. Il francese è andato a sbattere contro le barriere durante il primo giro del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito del Sakhir. La sua Haas ha sfondato il guard-rail e si è letteralmente spezzata in due parti, andando a fuoco. Le fiamme hanno avvolto completamente la monoposto e hanno fatto temere il peggio, ma fortunatamente il pilota è riuscito a uscire illeso da questo terribile impatto. Di seguito il VIDEO di Romain Grosjean mentre esce dalle fiamme dopo il ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020)perildi oggi pomeriggio. Il francese è andato a sbattere contro le barriere durante il primo giro del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito del Sakhir. La sua Haas ha sfondato il guard-rail e si è letteralmente spezzata in due parti, andando a. Le fiamme hannocompletamente la monoposto e hanno fatto temere il peggio, ma fortunatamente ilè riuscito a uscire illeso da questoimpatto. Di seguito ildimentrefiammeil ...

