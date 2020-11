VIDEO Napoli-Roma 4-0: highlights, gol e sintesi. I partenopei dilagano nel finale (Di domenica 29 novembre 2020) Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, domenica 29 novembre, ha visto proseguire il programma della nona giornata. Il match previsto alle ore 20.45 era quello tra Napoli e Roma: vittoria dei partenopei per 4-0 con gol di Insigne al 31?, di Ruiz al 65?, di Mertens all’81’ e di Politano all’87’. highlights Napoli-Roma 4-0 IL VANTAGGIO DI INSIGNE IL GOL DI MERTENS roberto.santangelo@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, domenica 29 novembre, ha visto proseguire il programma della nona giornata. Il match previsto alle ore 20.45 era quello tra: vittoria deiper 4-0 con gol di Insigne al 31?, di Ruiz al 65?, di Mertens all’81’ e di Politano all’87’.4-0 IL VANTAGGIO DI INSIGNE IL GOL DI MERTENS roberto.santangelo@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 ...

DecibelBellini : Napoli ti amerà per sempre ?? - RaiSport : ?? Bruno #Conti ha omaggiato #DiegoArmandoMaradona a #Napoli Il dirigente giallorosso ha fatto visita in via De De… - OfficialASRoma : ?? Si parte verso Napoli! #NapoliRoma - FeelFilippo : RT @AsNightmares: Politano vs As Roma Stagione 20-21, Napoli-Roma 4-0 Livello di #nightmare: nemmeno quotato - Futbol1218 : Serie A ???? Gol de Napoli 4-0 Matteo Politano -