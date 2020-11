VIDEO Mike Tyson-Roy Jones jr | highlights | sintesi | cartellini dei giudici

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020) Era un match attesissimo e non ha deluso le attese.e Royjr. hanno pareggiato la sfida di esibizione disputata allo Staples Center di Los Angeles (California, Stati Uniti d’America). Entrambi dunque si sono aggiudicati la cintura ‘Frontline Battle’, appositamente istituita per l’occasione dalla WBC. Iron, che ha 54 anni e non scendeva sul ring dal 2005, ha affermato di essere tornato perché spinto da un volere divino: “Combatto a fini umanitari, è Dio che me l’ha chiesto“. Il chiaro riferimento è al ricavato dell’incontro (si vocifera che ciascun pugile abbia incassato 20 milioni di dollari) che il nativo di New York devolverà in beneficenza. Roy, dal proprio canto, non ha accettato il pareggio, dichiarandosi pronto ad una nuova sfida in futuro. Insomma, c’è già aria di ...