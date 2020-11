VIDEO Incidente Romain Grosjean, la Haas si schianta e va a fuoco. È vivo per miracolo (Di domenica 29 novembre 2020) Romain Grosjean è andato a sbattere violentemente contro le protezioni del circuito del Sakhir durante il primo giro del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1. Il francese ha perso il controllo della sua monoposto e lo schianto ha prodotto un’immensa palla di fuoco. La sua Haas è andata in fiamme e per alcuni lunghissimi minuti si è temuto il peggio. La monoposto era avvolta dal fuoco e si temeva che fosse successo qualcosa di gravissimo al ragazzo. Fortunatamente Romain Grosjean è stato inquadrato a bordo di una macchina dell’assistenza medica ed era sano e salvo. Di seguito il VIDEO del bruttissimo Incidente di Romain Grosjean nel corso del primo giro del GP del Bahrain, il pilota ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020)è andato a sbattere violentemente contro le protezioni del circuito del Sakhir durante il primo giro del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1. Il francese ha perso il controllo della sua monoposto e lo schianto ha prodotto un’immensa palla di. La suaè andata in fiamme e per alcuni lunghissimi minuti si è temuto il peggio. La monoposto era avvolta dale si temeva che fosse successo qualcosa di gravissimo al ragazzo. Fortunatamenteè stato inquadrato a bordo di una macchina dell’assistenza medica ed era sano e salvo. Di seguito ildel bruttissimodinel corso del primo giro del GP del Bahrain, il pilota ...

SkyTG24 : È colata la tintura dei capelli a Rudolph #Giuliani, ex sindaco di New York e capo della squadra legale di Donald T… - sorridiestobene : RT @_Bitw_n_10: Grosjean uscendo illeso dall'incidente - MondoSportivoIT : Formula 1, pazzesco incidente per Grosjean al #GPBahrein: l’auto va a fuoco (VIDEO) - - Sport_Fair : #BahrainGP, FOTO e VIDEO dell'incidente di #grosjean - Mustapha1508 : #RomainGrosjean un salto per la vita dopo lo spaventoso incidente alla partenza del #BahrainGP -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Incidente Video: Incidente in via Frattini L'Arena Incidente Grosjean: fiamme e paura in F1, miracolato il pilota – VIDEO

Incidente Grosjean durante in GP del Bahrein: fiamme e paura in F1, miracolato il pilota che sale in ambulanza sulle sue gambe Enorme paura in Bahrein dove si è sfiorata la tragedia per l’incidente di ...

Terribile incidente per Romain Grosjean in Bahrain: la sua Haas ha preso fuoco [VIDEO]

Incredibile incidente al via del GP Bahrain: un contatto nelle retrovie ha spedito letteralmente la Haas n.8 di Romain Grosjean contro le barriere, dove però non c’è la fila di gomme a fornire ...

Incidente Grosjean durante in GP del Bahrein: fiamme e paura in F1, miracolato il pilota che sale in ambulanza sulle sue gambe Enorme paura in Bahrein dove si è sfiorata la tragedia per l’incidente di ...Incredibile incidente al via del GP Bahrain: un contatto nelle retrovie ha spedito letteralmente la Haas n.8 di Romain Grosjean contro le barriere, dove però non c’è la fila di gomme a fornire ...