VIDEO – Ferlaino omaggia Maradona | in visita al murales ai Quartieri Spagnoli

Corrado Ferlaino, l'ex presidente del Napoli, ha fatto visita al murales del Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli, grande commozione.

Napoli – Un via vai di persone ai Quartieri Spagnoli, di fronte al murales che ritrae Diego Armando Maradona, immagine che è diventata il punto di raccolta di tutti i tifosi del Napoli dal giorno dell ...

