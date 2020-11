VIDEO F1, GP Bahrain 2020: il commento di Jacques Villeneuve all’incidente di Romain Grosjean (Di domenica 29 novembre 2020) La stagione 2020 della F1 è proseguita oggi con la gara GP di Bahrain, quindicesimo appuntamento del Mondiale: in questo VIDEO di Sky viene mostrato il commento di Jacques Villeneuve all’incidente di Romain Grosjean, con il pilota uscito praticamente indenne da uno schianto terribile. VIDEO commento Jacques Villeneuve roberto.santangelo@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) La stagionedella F1 è proseguita oggi con la gara GP di, quindicesimo appuntamento del Mondiale: in questodi Sky viene mostrato ildidi, con il pilota uscito praticamente indenne da uno schianto terribile.roberto.santangelo@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano ...

SkySportF1 : .@RGrosjean attualmente in ospedale per accertamenti: foto e video dell'incidente #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1… - SkySport : Grosjean, pauroso incidente al GP del Bahrain di F1. FOTO e VIDEO - ScuderiaFerrari : Il debrief del Gran Premio del Bahrain di @marc_gene. #essereFerrari ?? #BahrainGP - giuseppefiat700 : RT @SkySportF1: Commissario in pista mentre passa Norris: il video #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SteveStevens47 : RT @ScuderiaFerrari: Il debrief del Gran Premio del Bahrain di @marc_gene. #essereFerrari ?? #BahrainGP -