Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 19 | 30

(Di domenica 29 novembre 2020)DEL 29 NOVEMBREORE 19.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CHIUSA PER INCIDENTE VIA ANGUILLARESE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI ANGUILLARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RIAPERTA SULLA METRO A LA STAZIONE OTTAVIANO, TERMINATI INFATTI I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI CHIUSA INVECE SULLA METRO B LA STAZIONE DI POLICLINICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI, PER RIDURE IL DISAGIO E STATA ATTIVATA LA LINE BUS NAVETTA MB20 SULLA TRATTA TERMINI TIBURTINA CHIUSA PER LAVORI VIA NOMENTANA TRA VIA PALOMBARESE E COLLEVERDE IN DIREZIONE DI TOR LUPARA, COME PERCORSO ALTERNATIVO SI CONSIGLIANO VIA PALOMBARESO O VIA RINALDO ...