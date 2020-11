Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020)DEL 29 NOVEMBREORE 18.20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRA IN QUESTO MOMENTO SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE SULL’ANGUILLARESE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI ANGUILLARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA BIS TRA LOCALITÀ LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONETROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E IL GRA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE VIA NOMENTANA TRA VIA PALOMBARESE E COLLEVERDE IN DIREZIONE DI TOR LUPARA, COME PERCORSO ALTERNATIVO SI CONSIGLIANO VIA PALOMBARESO O VIA RINALDO D’AQUINO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AE’STATA RIAPERTA LA STAZIONE ...