Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 18:30 (Di domenica 29 novembre 2020) Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2020 ORE 18.20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRA IN QUESTO MOMENTO SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE SULL’ANGUILLARESE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI ANGUILLARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA BIS TRA LOCALITÀ LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E IL GRA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE VIA NOMENTANA TRA VIA PALOMBARESE E COLLEVERDE IN DIREZIONE DI TOR LUPARA, COME PERCORSO ALTERNATIVO SI CONSIGLIANO VIA PALOMBARESO O VIA RINALDO D’AQUINO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma E’STATA RIAPERTA LA STAZIONE ... Leggi su romadailynews
CarloCalenda : Oggi nel X Municipio, l'accesso al mare di Roma. Una 'città' estesa come Bologna e popolata come Messina, con due g… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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