Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020)DEL 29 NOVEMBREORE 17.20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE IN QUESTO MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGITA E IL GRA IN ENTRABE LE DIREZIONI CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA ARICCIA E FRATTOCCHIE IN AMBO I SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ANCHE SU VIA COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE PER IL TRASPORTO PUBBLICO AE’STATA RIAPERTA LA STAZIONE OTTAVIANO DELLA METRO A, TERMINATI I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI SULLA METRO B INVECE PER LAVORI CHIUSA LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO E DA OGGI QUELLA DI POLICLINICO, E’ ATTIVA IL BUS NAVETTA SOSTITUTIVO M20 SULLA TRATTA TERMINI TIBURTINA RICORDIAMO CHE RIMANI CHIUSA VIA ...