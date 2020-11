Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 12:30 (Di domenica 29 novembre 2020) Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2020 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO TROVIAMO SOLO DELLE CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE, E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma CHIUSA LA STAZIONE DI POLICLINICO DELLA LINEA METRO B PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI, PER RIDURE IL DISAGIO E STATA ATTIVATA LA LINE BUS NAVETTA MB20 INTERROTTO IL SERVIZIO METROPOLITANO DELLA LINEA Roma CIVITA CASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA FLAMINIO-MONTEBELLO PER UN INCIENDIO ALL’ALTEZZA DI MONTE ANTENNE RICORDIAMO CHE RIMANI CHIUSA VIA DELL’AEROPORTO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 novembre 2020)DEL 29 NOVEMBREORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO TROVIAMO SOLO DELLE CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE, E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO ACHIUSA LA STAZIONE DI POLICLINICO DELLA LINEA METRO B PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI, PER RIDURE IL DISAGIO E STATA ATTIVATA LA LINE BUS NAVETTA MB20 INTERROTTO IL SERVIZIO METROPOLITANO DELLA LINEACIVITA CASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA FLAMINIO-MONTEBELLO PER UN INCIENDIO ALL’ALTEZZA DI MONTE ANTENNE RICORDIAMO CHE RIMANI CHIUSA VIA DELL’AEROPORTO ...

