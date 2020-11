Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020)DEL 29 NOVEMBREORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO ACHIUSA LA STAZIONE DI POLICLINICO DELLA LINEA METRO B PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI, PER RIDURE IL DISAGIO E STATA ATTIVATA LA LINE BUS NAVETTA MB20 RICORDIAMO CHE RIMANI CHIUSA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO PER FUGA DI GAS TRA VIA MONTGOLFIER E VIA MARCHETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 21 DICEMBRE CHIUSA AL TRANSITO VEICOLRE VIA NOMENTANA TRA VIA PALOMBARESE E COLLEVERDE IN DIREZIONE DI TOR LUPARA, COME PERCORSO ALTERNATIVO SI CONSIGLIANO VIA PALOMBARESO O VIA RINALDO D’AQUINO. SI INFORMIA CHE OGGI DOMENICA 29 NOVEMBRE ...