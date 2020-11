Verso un Natale di divieti ma a Milano e Torino folla per lo shopping (Di domenica 29 novembre 2020) Le paure da zona rossa sono svanite, si fa la fila davanti alle vetrine spente fino a ieri. Le perdite del mese di chiusura secondo Confcommercio sono 1,7 miliardi di euro Leggi su tg.la7 (Di domenica 29 novembre 2020) Le paure da zona rossa sono svanite, si fa la fila davanti alle vetrine spente fino a ieri. Le perdite del mese di chiusura secondo Confcommercio sono 1,7 miliardi di euro

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 'verso chiusura di ristoranti a Natale e S.Stefano' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Verso stop ristoranti a Natale-Santo Stefano E' la decisione verso cui si starebbe orientando il gover… - LaStampa : Contagi ancora troppo alti per concedere libertà di movimento. Vietati gli spostamenti tra regioni, no alle maxi ta… - Alessan03047991 : RT @UcsiSocial: Verso il #Natale con #sobrieta, la riflessione da leggere (anche sulla sobrietà della #comunicazione) di Alessandro Andrein… - elyx111 : Mhhh si riaprite i negozi perché la gggente ci tiene al natale ?? poi verso San Valentino non lamentatevi se siamo tutti nella terza merda ?? -