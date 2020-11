Vento di Passioni la trama del film stasera su Rai Movie lunedì 30 novembre (Di lunedì 30 novembre 2020) Vento di Passioni il film su Rai Movie stasera lunedì 30 novembre, trama Vento di Passioni è il film scelto per la prima serata di lunedì 30 novembre, un classico contemporaneo con Brad Pitt e Anthony Hopkins diretto da Edward Zwick. Tratto dal romanzo di Jim Harrison, il film racconta le vite del colonnello Ludlow e dei suoi tre figli nel Montana dei primi del ‘900; la colonna sonora è composta da James Horner ed eseguita dalla London Symphony Orchestra. Il film ha vinto l’Oscar per la migliore fotografia. L’incasso nel mondo è stato di 160.6 milioni. Vento di Passioni, la trama del ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 30 novembre 2020)diilsu Rai30diè ilscelto per la prima serata di30, un classico contemporaneo con Brad Pitt e Anthony Hopkins diretto da Edward Zwick. Tratto dal romanzo di Jim Harrison, ilracconta le vite del colonnello Ludlow e dei suoi tre figli nel Montana dei primi del ‘900; la colonna sonora è composta da James Horner ed eseguita dalla London Symphony Orchestra. Ilha vinto l’Oscar per la migliore fotografia. L’incasso nel mondo è stato di 160.6 milioni.di, ladel ...

