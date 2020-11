Valeria Marini disperata, il dramma a Verissimo: “Truffate per centinaia di migliaia di euro” (Di domenica 29 novembre 2020) Non è stato un anno facile per Valeria Marini, riapparsa dopo mesi di silenzio come ospite di Verissimo e di Silvia Toffanin. Proprio nel salotto pomeridiano, la showgirl e attrice ha rivelato al pubblico, lacrime agli occhi e voce rotta, la drammatica situazione vissuta negli scorsi mesi; la scoperta di una truffa ai danni della madre, perpetrata nel corso di quasi tre anni tramite falsi investimenti, dal valore di oltre trecentomila euro. Una situazione che era arrivata ad allontanare la donna dalla famiglia, e che solo nelle ultime settimane è finalmente venuta alla luce. La truffa ai danni della madre e la separazione dall’ex: Valeria Marini racconta il suo difficile 2020 tornando finalmente in tv Nel corso dell’ultimo anno, Valeria Marini si è ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 29 novembre 2020) Non è stato un anno facile per, riapparsa dopo mesi di silenzio come ospite die di Silvia Toffanin. Proprio nel salotto pomeridiano, la showgirl e attrice ha rivelato al pubblico, lacrime agli occhi e voce rotta, latica situazione vissuta negli scorsi mesi; la scoperta di una truffa ai danni della madre, perpetrata nel corso di quasi tre anni tramite falsi investimenti, dal valore di oltre trecentomila euro. Una situazione che era arrivata ad allontanare la donna dalla famiglia, e che solo nelle ultime settimane è finalmente venuta alla luce. La truffa ai danni della madre e la separazione dall’ex:racconta il suo difficile 2020 tornando finalmente in tv Nel corso dell’ultimo anno,si è ...

