Vaccino antinfluenzale | manca un milione di dosi acquistate | Regione Puglia verso azione legale Montanaro | la casa farmaceutica potrà fornire 37mila dosi entro dicembre ma deve tuttora consegnarne quasi novecentomila

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: "La Puglia è stata fra le prime regioni italiane ad avviare la gara d'acquisto dei vaccini anti influenzali già dalla scorsa primavera, acquistando 2.100.000 dosi per la stagione 2020-21. Un quantitativo rilevante se si pensa che negli anni passati venivano somministrati circa 6-700mila vaccini complessivamente. Ad oggi 1.050.000 dosi sono state già consegnate e somministrate dai medici ai loro assistiti. manca la restante parte, perché una delle società farmaceutiche che doveva fornirci questi vaccini, la società Sanofi, non ha ancora consegnato 890.000 dosi, rispetto al quantitativo di 1.500.000 dosi aggiudicate.

