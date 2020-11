Vaccino anti covid, pronto il piano di guerra: esercito e frigoriferi requisiti (Di domenica 29 novembre 2020) Il ministro Di Maio anticipa alcuni passaggi del piano di distribuzione del Vaccino anti covid: ci sarà anche l’esercito. anche i bambini verranno vaccinati? Fra pochi giorni il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncerà ufficialmente come sarà organizzata la grande distribuzione dell’antidoto al coronavirus ma già trapelano le prime notizie sul piano studiato con il commissario Arcuri. E’ previsto un hub ogni 30mila abitanti presso i medici di famiglia e strutture sanitarie facilmente raggiungibili. E’ lo stesso ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad anticipare alcuni passaggi del piano. “Prima saranno vaccinati i medici e gli operatori sanitari che stanno al fronte in ... Leggi su chenews (Di domenica 29 novembre 2020) Il ministro Di Maiocipa alcuni passaggi deldi distribuzione del: ci sarà anche l’. anche i bambini verranno vaccinati? Fra pochi giorni il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncerà ufficialmente come sarà organizzata la grande distribuzione dell’doto al coronavirus ma già trapelano le prime notizie sulstudiato con il commissario Arcuri. E’ previsto un hub ogni 30mila abitpresso i medici di famiglia e strutture sanitarie facilmente raggiungibili. E’ lo stesso ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, adcipare alcuni passaggi del. “Prima saranno vaccinati i medici e gli operatori sanitari che stanno al fronte in ...

RobertoBurioni : La storia appassionante dei vaccini anti-COVID19, raccontata magnificamente da Sandro Modeo sul @Corriere - ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - fattoquotidiano : Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “E’ stato molto travisato. Siamo tutti seccati da questa gara di annunc… - giulia95579289 : RT @casostudioDifes: Siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre risorse per distribuire e somministrare il #Vaccino anti Covid. Daremo… - SVoxitalia : 'Science' sul vaccino anti-Covid Moderna. Prepararsi gli effetti collaterali - -