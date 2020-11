Vaccini, Italia in ritardo: poche dosi a fine gennaio. 300 mila vaccinati al giorno (ma solo a primavera) (Di domenica 29 novembre 2020) L'obiettivo dell'Italia è riuscire a vaccinare, a regime, anche 300mila persone al giorno. solo ilconta di arrivare a 40mila ogni 24 ore. C'è però un problema: difficilmente l'Italia avrà a ... Leggi su leggo (Di domenica 29 novembre 2020) L'obiettivo dell'è riuscire a vaccinare, a regime, anche 300persone alilconta di arrivare a 40ogni 24 ore. C'è però un problema: difficilmente l'avrà a ...

CottarelliCPI : Le ore autorizzate di Cassa Integrazione aumentano da ottobre. Vuol dire che la ripresa si era fermata prima ancora… - ilfoglio_it : Se l’Italia è indietro con il suo piano per i vaccini per il Covid è perché il governo e il suo commissario non han… - fleinaudi : Presidente @GiuseppeConteIT #Fauci annuncia il vaccino . Quali saranno in Italia •i criteri con i quali saranno avv… - fra75g : #lorenzinistericavenduta sembra che nel 2014 fosse alla casa bianca a vendere l’Italia per i vaccini - Domenic55547198 : @Storace ZINGARETTINTRA QUALCHE GIORNO DIRÀ CHE ANCHE CON I VACCINI GLI HANNO INCULATO GLI ACCONTI COME LE MASCHERI… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Italia Vaccini, Italia in ritardo: poche dosi a fine gennaio. Obiettivo: 300 mila vaccinati al giorno, ma solo a primavera Il Messaggero Covid, il Consiglio superiore di Sanità: «Se vaccino ok a fine estate saremo fuori»

Il presidente del Css Locatelli: «Per fine gennaio in Italia dovremo iniziere la campagna d'immunizzazione». E sulle feste di Natale: «A tavola non più di sei persone» ...

‘Quando il Covid sarà un brutto ricordo? Si spera nell’autunno del 2021’

“C’è grande attesa per i vaccini, di cui uno sembrerebbe addirittura conferire immunità sterilizzante: cioè impedire il contagio. Per fine gennaio in Italia, incrociando le dita rispetto alle approvaz ...

Il presidente del Css Locatelli: «Per fine gennaio in Italia dovremo iniziere la campagna d'immunizzazione». E sulle feste di Natale: «A tavola non più di sei persone» ...“C’è grande attesa per i vaccini, di cui uno sembrerebbe addirittura conferire immunità sterilizzante: cioè impedire il contagio. Per fine gennaio in Italia, incrociando le dita rispetto alle approvaz ...