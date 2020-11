Vaccini anti-Covid | Gentiloni | prime dosi arriveranno contemporaneamente a tutti i Paesi Ue

Leggi su meteoweek

(Di domenica 29 novembre 2020) . Potrebbero arrivare già a gennaio Il commissario Ue agli affari economici Paolo, in un colloquio con Lucia Annunziata a Mezz’Ora in Più, in onda su Rai 3, parla dell’arrivo dei. “L’Ue ha prenotato da sei case farmaceutiche 6 milioni di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.