Usa: scomparso il misterioso monolite trovato nel deserto: “Svanito nel nulla” (Di domenica 29 novembre 2020) Il manufatto rinvenuto nel deserto è sparito: si infittisce il mistero, difficile fare ipotesi sulle origini dell’oggetto e sulla sua scomparsa. Il misterioso monolite di metallo scoperto in una zona di difficile accesso, nel deserto nell’ovest degli Stati Uniti, e che ha innescato una serie di domande – alcune delle quali “fantascientifiche” – su come L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 29 novembre 2020) Il manufatto rinvenuto nelè sparito: si infittisce il mistero, difficile fare ipotesi sulle origini dell’oggetto e sulla sua scomparsa. Ildi metallo scoperto in una zona di difficile accesso, nelnell’ovest degli Stati Uniti, e che ha innescato una serie di domande – alcune delle quali “fantascientifiche” – su come L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Usa, scomparso il misterioso monolite #ANSA - tsken_ : Dopo il #Covid_19.. pure le #presenze #aliene sotto forma di #monoliti.. - ladruncolozoppo : Usa, scomparso il misterioso monolite - Nord America - ANSA - Rarebird21 : RT @d_essere: Il misterioso monolite di metallo trovato in un remoto deserto nell'ovest degli Stati Uniti, che ha scatenato un gioco d'ipot… - DucaGuarnieri : RT @BOLTXV950: Il #monolite scomparso negli #USA è da me in giardino ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Usa scomparso Usa, scomparso il misterioso monolite Agenzia ANSA Peugeot Rifter BlueHDi 100 S&S Active Long 7 posti del 2019 usata a Teverola

Annuncio vendita Peugeot Rifter BlueHDi 100 S&S Active Long 7 posti usata del 2019 a Teverola, Caserta nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Peugeot 207 Cabrio THP 150CV CC Féline del 2009 usata a Genova

Annuncio vendita Peugeot 207 Cabrio THP 150CV CC Féline usata del 2009 a Genova nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Annuncio vendita Peugeot Rifter BlueHDi 100 S&S Active Long 7 posti usata del 2019 a Teverola, Caserta nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita Peugeot 207 Cabrio THP 150CV CC Féline usata del 2009 a Genova nella sezione Auto usate di Automoto.it ...