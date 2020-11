Usa, nuovo schiaffo a Donald Trump: la Pennsylvania respinge il ricorso dei repubblicani (Di domenica 29 novembre 2020) schiaffo a Donald Trump anche dalla Corte suprema dello stato della Pennsylvania , che ha respinto il ricorso dei repubblicani volto a fermare la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali... Leggi su feedpress.me (Di domenica 29 novembre 2020)anche dalla Corte suprema dello stato della, che ha respinto ildeivolto a fermare la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali...

lucabattanta : RT @Filippob8: @lucabattanta @principesso2 Lo vogliono le Oligarchie. Il neo-feudalesimo. Chi usa questi servizi è complice del nuovo schia… - Filippob8 : @lucabattanta @principesso2 Lo vogliono le Oligarchie. Il neo-feudalesimo. Chi usa questi servizi è complice del nuovo schiavismo. - ChiaCors : RT @EsuleMazzini: @mittdolcino Questo è il vero problema Quando #Trump sarà finalmente riconfermato, avendo ottenuto giustizia, inizierà il… - GazzettaDelSud : #Usa, nuovo schiaffo a Donald #Trump: la #Pennsylvania respinge il ricorso dei repubblicani - salvobello1 : @Nellina38303549 Ma che prepotente !! Speriamo non finisca un giorno in qualche calderone giudiziario e poi in qual… -