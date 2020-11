Usa | l’ultimo schiaffo a Trump | in Pennsylvania la Corte Suprema respinge il ricorso contro Biden

Leggi su open.online

(Di domenica 29 novembre 2020) Ladello stato dellaha respinto ilpresentato in favore di Donaldnel tentativo di fermare la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 3 novembre scorso, che danno la vittoria a Joe. L’offensiva legale di, però, non accenna a fermarsi. Solo ieri il presidente uscente è tornato a mettere in discussione il voto in alcuni Stati come il Wisconsin e proprio la. In Wisconsinha detto – senza mostrare alcuna prova – di aver trovato «molti voti illegali» e ha annunciato un’azione per lunedì o martedì, quando il riconteggio sarà finito. Inha invece detto che i suoi legali non si fermeranno ...