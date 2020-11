Usa, il New York Times inserisce Toni Servillo tra 25 migliori attori del secolo (Di domenica 29 novembre 2020) Toni Servillo è nella classifica dei 25 migliori attori del XXI secolo stilata dal New York Times. I critici cinematografici del quotidiano A.O. Scott e Manohla Dargis hanno piazzato al settimo posto dell’elenco l’interprete napoletano, noto negli Stati Uniti soprattutto per il ruolo di Jep Gambardella nella Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premio Oscar come miglior film straniero nel 2014. Tra le motivazioni della scelta c’è soprattutto la “simbiosi sviluppata con Sorrentino”, che ricorda alcuni grandi sodalizi del passato: Sophia Loren con Vittorio De Sica, John Wayne con John Ford, Robert De Niro con Martin Scorsese. Secondo il NYT, Servillo “è stato l’avatar con cui l’autore ha scavato nella corruzione e nell’ipocrisia. In opere come L’uomo in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 novembre 2020)è nella classifica dei 25del XXIstilata dal New. I critici cinematografici del quotidiano A.O. Scott e Manohla Dargis hanno piazzato al settimo posto dell’elenco l’interprete napoletano, noto negli Stati Uniti soprattutto per il ruolo di Jep Gambardella nella Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premio Oscar come miglior film straniero nel 2014. Tra le motivazioni della scelta c’è soprattutto la “simbiosi sviluppata con Sorrentino”, che ricorda alcuni grandi sodalizi del passato: Sophia Loren con Vittorio De Sica, John Wayne con John Ford, Robert De Niro con Martin Scorsese. Secondo il NYT,“è stato l’avatar con cui l’autore ha scavato nella corruzione e nell’ipocrisia. In opere come L’uomo in ...

