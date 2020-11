Usa 2020, schiaffo a Trump anche dalla Corte suprema della Pennsylvania: “Accuse senza fondamento”. Ma il tycoon non molla (Di domenica 29 novembre 2020) schiaffo a Donald Trump anche dalla Corte suprema dello stato della Pennsylvania, che ha respinto il ricorso dei repubblicani volto a fermare la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali che danno la vittoria a Joe Biden. La sentenza lunga 21 pagine e scritta da un giudice nominato da Trump, Stephanos Bibas, è molto dura: si legge che "le accuse del comitato Trump non hanno alcun fondamento" perché non sono supportate da alcuna prova tangibile. I tre giudici della Corte accusano inoltre Trump di voler sovvertire il risultato elettorale "tramite degli avvocati".Ma Trump non molla. Il presidente uscente ha annunciato ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 29 novembre 2020)a Donalddello stato, che ha respinto il ricorso dei repubblicani volto a fermare la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali che danno la vittoria a Joe Biden. La sentenza lunga 21 pagine e scritta da un giudice nominato da, Stephanos Bibas, è molto dura: si legge che "le accuse del comitatonon hanno alcun fondamento" perché non sono supportate da alcuna prova tangibile. I tre giudiciaccusano inoltredi voler sovvertire il risultato elettorale "tramite degli avvocati".Manon. Il presidente uscente ha annunciato ...

Agenzia_Ansa : #Usa2020, la Corte suprema della Pennsylvania respinge il ricorso di #Trump - Agenzia_Ansa : Usa, scomparso il misterioso #monolite di metallo - Agenzia_Ansa : #Usa, la Pennsylvania respinge il ricorso di Trump #ANSA - marianomores61 : ...dimezzare la popolazione del globo terrestre. In questo memorandum confidenziale, desecretato nel 1989, Henry Ki… - farfarello13 : RT @GiancarloDeRisi: Usa 2020. Il rappresentante di Dominion che ha scannerizzato le schede in Georgia dove non sono stati contati migliaia… -