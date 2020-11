‘Uomini e Donne’, il riavvicinamento tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua o il ritorno di Lucrezia Comanducci per Armando Incarnato? Ecco chi ha vinto la gara di ascolti (Di domenica 29 novembre 2020) Settimana leggermente sottotono per Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 ha registrato uno share leggermente più basso rispetto alle settimane scorse, dove c’erano picchi anche più alti del 23%. La puntata più vista è stata quella di mercoledì che ha ottenuto 22.3% con 3.017.000 spettatori. Ad interessare, il ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Era poi il compleanno di Tina Cipollari, sempre in scontro con Gemma Galgani, e Chiara Rabbi che ha abbandonato lo studio, rincorsa dal tronista Davide Donadei. La puntata meno vista è stata quella di venerdì che ha ottenuto 2.887.000 spettatori con solo il 20.78%. Protagonisti Biagio Di Maro, Sabina e Gemma col loro triangolo amoroso e poi il trono di Sophie Codegoni, che ha portato in esterna il nuovo arrivato Giorgio e Antonio ... Leggi su isaechia (Di domenica 29 novembre 2020) Settimana leggermente sottotono per Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 ha registrato uno share leggermente più basso rispetto alle settimane scorse, dove c’erano picchi anche più alti del 23%. La puntata più vista è stata quella di mercoledì che ha ottenuto 22.3% con 3.017.000 spettatori. Ad interessare, ildi fiamma traDi. Era poi il compleanno di Tina Cipollari, sempre in scontro con Gemma Galgani, e Chiara Rabbi che ha abbandonato lo studio, rincorsa dal tronista Davide Donadei. La puntata meno vista è stata quella di venerdì che ha ottenuto 2.887.000 spettatori con solo il 20.78%. Protagonisti Biagio Di Maro, Sabina e Gemma col loro triangolo amoroso e poi il trono di Sophie Codegoni, che ha portato in esterna il nuovo arrivato Giorgio e Antonio ...

