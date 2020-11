“Una scuola a misura dei sogni”. Dai rifiuti come strumenti musicali al feliciometro: 43 buone pratiche per innovare le lezioni (Di domenica 29 novembre 2020) Di libri sulla scuola ce ne sono tanti. Forse troppi. Quando a scriverli sono accademici che non mettono piede in un’aula da anni te ne accorgi subito. Dopo le prime pagine ti annoi, ti cade la palpebra. C’è la teoria, ma manca l’esperienza. Nel caso di “Una scuola a misura dei sogni. 43 buone pratiche per innovare la scuola” (Vallardi), scritto da Giuseppe Paschetto, è il contrario: le buone intenzioni, gli enunciati, le nozioni pedagogiche non trovano spazio in questo testo che racconta la pratica, l’esperienza. Il professore, insegnante di matematica alla media di Mosso in Piemonte e finalista nel 2019 al prestigioso “Global Teacher Prize”, in 215 pagine ci presenta l’altra scuola possibile: una rivoluzione che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Di libri sullace ne sono tanti. Forse troppi. Quando a scriverli sono accademici che non mettono piede in un’aula da anni te ne accorgi subito. Dopo le prime pagine ti annoi, ti cade la palpebra. C’è la teoria, ma manca l’esperienza. Nel caso didei sogni. 43perla” (Vallardi), scritto da Giuseppe Paschetto, è il contrario: leintenzioni, gli enunciati, le nozioni pedagogiche non trovano spazio in questo testo che racconta la pratica, l’esperienza. Il professore, insegnante di matematica alla media di Mosso in Piemonte e finalista nel 2019 al prestigioso “Global Teacher Prize”, in 215 pagine ci presenta l’altrapossibile: una rivoluzione che ...

