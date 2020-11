"Un leader vero, ecco chi mi sembra". Prego? Renato Brunetta si spella le mani per Luigi Di Maio (Di domenica 29 novembre 2020) Siamo al tempo del "dialogo" col governo, inaugurato dalla Forza Italia di Silvio Berlusconi e confermato da Renato Brunetta. Come? Con le parole che proprio non ti aspetti su Luigi Di Maio, consegnate al Foglio di Claudio Cerasa e ribadite in un'intervista al Corriere della Sera, che proprio di quelle parole gli chiede conto: e l'innamoramento politico per Di Maio? "Ieri - risponde Brunetta - mi chiama il direttore del Foglio Claudio Cerasa, mi chiede di commentare un documento in dieci punti che Luigi Di Maio ha inviato al suo giornale". Si tratta di una serie di proposte politiche rilanciate dal ministro degli Esteri. E Brunetta riprende: "Confesso che non l'avevo letta. Per simpatia nei confronti della testata, però, accetto. E mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Siamo al tempo del "dialogo" col governo, inaugurato dalla Forza Italia di Silvio Berlusconi e confermato da. Come? Con le parole che proprio non ti aspetti suDi, consegnate al Foglio di Claudio Cerasa e ribadite in un'intervista al Corriere della Sera, che proprio di quelle parole gli chiede conto: e l'innamoramento politico per Di? "Ieri - risponde- mi chiama il direttore del Foglio Claudio Cerasa, mi chiede di commentare un documento in dieci punti cheDiha inviato al suo giornale". Si tratta di una serie di proposte politiche rilanciate dal ministro degli Esteri. Eriprende: "Confesso che non l'avevo letta. Per simpatia nei confronti della testata, però, accetto. E mi ...

Corriere : «Di Maio è un leader, non si discute. Un leader vero» - Stefania_1972 : RT @RadioSavana: Lo ha detto veramente. Brunetta: 'Di Maio? Sorprendente, brillante, leader vero. È come il più preparato dei miei studenti… - denkendesblatt : @BimbiMeb @Corriere Di sicuri è il leader vero dei 5 stelle e lo sta dimostrando. Se poi sia un complimento, ai pos… - trevi_vito : RT @Gianmar26145917: Dice #Brunetta che #DiMaio è come il migliore dei suoi studenti, un leader vero e non si discute...Ok, si vuole giusti… - adrianobusolin : RT @Gianmar26145917: Dice #Brunetta che #DiMaio è come il migliore dei suoi studenti, un leader vero e non si discute...Ok, si vuole giusti… -

Ultime Notizie dalla rete : leader vero Brunetta: “Di Maio è un leader, non si discute. Un leader vero” Imola Oggi Renato Brunetta, l'elogio di Luigi Di Maio: "Un leader vero, mi ricorda uno dei miei migliori studenti"

E sì, incredibile ma vero, sta parlando Di Di Maio, "un leader, non si discute - aggiunge Brunetta -. Un leader vero. In lui ho visto la fatica che fanno i veri leader, la più gravosa, quella di ...

Soglietti, leader senza tempo dell’Ariosto I suoi gol per un’altra salvezza da applausi

A 43 anni l’ala delle estensi fa ancora la differenza: «Sono una contropiedista ed ho il timing giusto per queste azioni» ...

E sì, incredibile ma vero, sta parlando Di Di Maio, "un leader, non si discute - aggiunge Brunetta -. Un leader vero. In lui ho visto la fatica che fanno i veri leader, la più gravosa, quella di ...A 43 anni l’ala delle estensi fa ancora la differenza: «Sono una contropiedista ed ho il timing giusto per queste azioni» ...