«Umiliata ai controlli dell’aeroporto perché trans» | il racconto della stilista siciliana Cori Amenta – L’intervista

Leggi su open.online

(Di domenica 29 novembre 2020) «All’aeroporto di Catania, mentre ero ai, uno degli addetti alla sicurezza, capendo che ero, ha urlato a un suo collega “vieni qui che ci sono i calamari”. In Sicilia “calamaro” è sinonimo di froc**. Credetemi, davanti a tutti mi sono sentita. E non è la prima volta che accade: in altre occasioni si guardano fra di loro, sorridono, dicono “perquisisci la signora”, fanno i bulli. Ma mai così». A parlare a Open è, una donnache, solo qualche giorno fa, ha trovato il coraggio di denunciare pubblicamente quanto accaduto il 30 ottobre scorso all’aeroporto di Catania. L’aeroporto ha avviato un’indagine interna Lei, di origini siciliane ma residente a Milano dove fa la stylist, stava rientrando nel capoluogo lombardo dopo essere stata nella sua ...