UFFICIALE Esonero Oddo, il Pescara cambia tecnico. Il comunicato

Massimo Oddo non è più l'allenatore del Pescara. Il tecnico paga un rendimento non all'altezza. Ecco il comunicato del club.

«La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore della Prima Squadra Massimo Oddo. Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali».

