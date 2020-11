Twilight: Kristen Stewart ha rubato un oggetto dal set per Nikki Reed (Di domenica 29 novembre 2020) All'epoca delle riprese di Twilight, Kristen Stewart rubò un oggetto di scena per Nikki Reed durante la scena della partita di baseball. Nikki Reed ha detto che l'unico oggetto che ha tenuto dal set di Twilight sono le scarpe che il suo personaggio indossava durante la partita di baseball, grazie alla sua co-star Kristen Stewart che le ha rubate per lei. A distanza di dodici anni dall'uscita del primo capitolo della saga vampiresca, Nikki Reed ha ammesso di essersi portata a casa un "souvenir" della sua esperienza al fianco di Kristen Stewart e Robert Pattinson. "Non ho un solo oggetto di scena dei ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020) All'epoca delle riprese dirubò undi scena perdurante la scena della partita di baseball.ha detto che l'unicoche ha tenuto dal set disono le scarpe che il suo personaggio indossava durante la partita di baseball, grazie alla sua co-starche le ha rubate per lei. A distanza di dodici anni dall'uscita del primo capitolo della saga vampiresca,ha ammesso di essersi portata a casa un "souvenir" della sua esperienza al fianco die Robert Pattinson. "Non ho un solodi scena dei ...

Kristen Stewart sulla sua sessualità: "Mi sentivo costretta a metterci un'etichetta"

Kristen Stewart racconta come ha imparato a comprendere meglio la sua sessualità e le responsabilità che derivano dal suo essere una figura pubblica.

