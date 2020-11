Tutto l’amore di Elena Santarelli per Bernardo Corrado e gli altri gossip del weekend (Di domenica 29 novembre 2020) Elena Santarelli e Bernardo Corrado. La conduttrice ha approfittato del weekend per condividere una rara foto di coppia. Sposati da cinque anni, genitori di due bambini, Elena e l’ex calciatore sono coppia affiatata il più possibile lontano da riflettori. «Ma che ne sanno gli altri di noi due. Senza te come avrei fatto. Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo. Coltivate l’amore se potete», una delle belle dediche di coppia. Leggi su vanityfair (Di domenica 29 novembre 2020) Elena Santarelli e Bernardo Corrado. La conduttrice ha approfittato del weekend per condividere una rara foto di coppia. Sposati da cinque anni, genitori di due bambini, Elena e l’ex calciatore sono coppia affiatata il più possibile lontano da riflettori. «Ma che ne sanno gli altri di noi due. Senza te come avrei fatto. Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo. Coltivate l’amore se potete», una delle belle dediche di coppia.

