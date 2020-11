Tu si que vales, Sabrina Ferilli e il fuorionda “sboccato”: gelo in studio (Di domenica 29 novembre 2020) Ieri sera è andata in onda la finale del programma televisivo ‘Tu si que vales’: nella diretta spunta un fuorionda sboccato di Sabrina Ferilli Si chiude un’altra edizione di ‘Tu… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 29 novembre 2020) Ieri sera è andata in onda la finale del programma televisivo ‘Tu si que’: nella diretta spunta unsboccato diSi chiude un’altra edizione di ‘Tu… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Giornaleditalia : Tu si que vales 2020, il vincitore è…gaffe indimenticabile di Sabrina Ferilli: ‘Ma va…….o’ - amperrino : Belen trascina in alto BerlusconiRecord per 'Tu Sì Que Vales' - infoitcultura : Tu Si Que Vales, vince Andrea Paris e ‘fa magie’ con Gerry Scotti - Whiteissimo_WR : @MasterAb88 E allora diamo il merito anche alla Rodriguez e compari del successo di TU SI QUE VALES. E non ti sta s… - BITCHYFit : Ecco chi ha vinto Tu Si Que Vales -