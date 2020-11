Tu si que vales ascolti record per la finale nonostante la diretta | sempre da bocciare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 29 novembre 2020) Puntatona quella di Tu si quein onda il 28 novembre 2020. Una finalissima seguita da oltre 6 milioni di spettatori per unper Canale 5 e per il programma di Maria de Filippi. Numeri eccellenti se si considera anche che da, ladi Tu si que, da quando si è deciso di farla in, è forse la peggiore di tutte. Non c’è ritmo in questa, non ci sono i montaggi che sono forse la cosa migliore di un format come questo, il trio di conduttori è praticamente oscurato dalla bravura dei giudici. I tempi non ci sono, si sentono spesso anche i commenti di chi non è inquadrato al microfono ancora acceso. Insomma le finali di Tu si quehannotanti, tanti difetti che però il pubblico perdona, e ...