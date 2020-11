Tu si que Vales 2020 classifica finale, Andrea Paris è il vincitore dell’ultima puntata della settima edizione (Di domenica 29 novembre 2020) Chi ha vinto Tu si que Vales 2020? classifica finale ultima ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 29 novembre 2020) Chi ha vinto Tu si queultima ...

CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Questa sera IL GRAN FINALE?? del programma evento campione di ascolti che riunisce l'italia il sabato sera. Rimasto imbattu… - CinguettaTV : Finisce in bellezza la settima edizione di TU SI QUE VALES!! Che si conferma il programma del sabato sera per tutta… - daniele_ruscio : @tusiquevales_it Programma bellissimo ma finale ridicolo...con la vittoria del non talento. Il voto è stato influen… - StillHaveMe95 : È finita anche questa edizione di tu si que vales ..... Piango #tusiquevales - teenabortionn : grazie a tu si que vales, a tutti i momenti che ci ha regalato quest’anno, e grazie alle DeFerilli, da sempre e per… -