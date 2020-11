Trump: sono state le elezioni più truccate della storia. Intervista a Fox News (Di domenica 29 novembre 2020) Trump è tornato a contestare l'esito del voto in tutti gli stati chiave vinti da Joe Biden, dal Wisconsin al Michigan, dalla Pennsylvania alla Georgia Leggi su firenzepost (Di domenica 29 novembre 2020)è tornato a contestare l'esito del voto in tutti gli stati chiave vinti da Joe Biden, dal Wisconsin al Michigan, dalla Pennsylvania alla Georgia

